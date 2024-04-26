26 апреля состоялось заседание Центрального совета в штаб-квартире ФИБА. На нем обсуждали ряд важных вопросов, в частности статус России и Беларуси.

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Продолжение отстранения России и Беларуси

Международная федерация баскетбола продлила отстранение команд России и Беларуси до конца 2024 года.

Центральный совет ФИБА продлил текущий статус национальных федераций России и Беларуси до следующего заседания в декабре 2024 года,

– говорится в заявлении ФИБА.

Это означает, что ни одна из враждебных стран не будет участвовать в международных соревнованиях в сезоне-2024/2025.

Напомним. Международная федерация баскетбола была одной из первых организаций, которые приняли решение об отстранении России и Беларуси еще 1 марта 2022 года.

Также на территории России и Беларуси запрещено проведение любых соревнований под эгидой ФИБА.