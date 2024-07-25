В четверг, 25 июля, сборная Украины U-19 проведет очередной матч на юношеском чемпионате Европы-2024. Команда Дмитрия Михайленко сразится против Франции, пишет 24 Канал. Начало – в 21:00 по Киеву.

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Два шага к титулу

Украина начинала свое выступление на турнире с проблемами, расписав две нулевые ничьи с Северной Ирландией и Норвегией. Но ситуацию спасла победа над фаворитом Италией в последнем туре (3:2).

Благодаря этому подопечные Михайленко заняли второе место в квартете и попали в 1/2 финала. Кроме этого, выход в плей-офф позволил Украине квалифицироваться на чемпионат мира U-20, который пройдет следующим летом в Чили.

Сейчас же "сине-желтым" надо сосредоточиться на Евро, где к трофею остались два шага. В полуфинале нашу команду ждет бой против главного фаворита соревнования Франции. В группе "Ле Бле" взяли 7 из девяти очков против Испании, Турции и Дании.

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Онлайн-трансляция матча

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