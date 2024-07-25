У четвер, 25 липня, збірна України U-19 проведе черговий матч на юнацькому чемпіонаті Європи-2024. Команда Дмитра Михайленка битиметься проти Франції, пише 24 Канал. Початок – о 21:00 за Києвом.

До теми Україна за крок від фіналу Євро-2024: чого чекати від "синьо-жовтих" у бою з Францією

Два кроки до титулу

Україна починала свій виступ на турнірі з проблемами, розписавши дві нульові нічиї з Північною Ірландією та Норвегією. Але ситуацію врятувала перемога над фаворитом Італією в останньому турі (3:2).

Завдяки цьому підопічні Михайленка посіли друге місце у квартеті та потрапили в 1/2 фіналу. Крім цього, вихід у плей-оф дозволив Україні кваліфікуватися на чемпіонат світу U-20, який пройде наступного літа в Чилі.

Зараз же "синьо-жовтим" треба зосередитись на Євро, де до трофея лишились два кроки. У півфіналі на нашу команду чекає бій проти головного фаворита змагання Франції. У групі "Ле Бле" взяли 7 з дев'яти очок проти Іспанії, Туреччини та Данії.

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Онлайн-трансляція матчу

Дивіться матч Франція – Україна онлайн на сайті 24 Каналу. Відеоплеєр для відтворення прямої трансляції буде доступний у цьому матеріалі ближче до матчу.