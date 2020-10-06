7 жовтня збірна Франція проведе товариський матч проти збірної України. Букмекери оцінили шанси національних команд на перемогу у цьому протистоянні.

Франція – Україна: прогноз

Збірна України за свою історію зіграла проти Франції дев'ять матчів, в яких у неї одна перемога, п'ять поразок і три нічиї, пише 24 канал.

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Востаннє збірна України грала на "Стад де Франс" у листопаді 2013 року, коли поступилася Франції (0:3) у відборі на ЧС-2014.

Україна пропустила від чемпіонів світу 2018 року аж 14 голів, а сама 5 разів засмучувала ворота голкіперів Франції.

Команда Шевченка зіткнулась із численними кадровими втратами перед матчем зі збірною Франції. Позитивні тести на коронавірус здали голкіпер П'ятов та опорний півзахисник Степаненко. Через це на самоізоляцію пішли й інші "гірники", яких викликав головний наставник збірної.

Команді також не допоможуть Коноплянка, Зінченко та Кривцов, Супряга, Буяльський та Болбат. Всі вони пропускатимуть матч через травми.

Підопічні Дешама здобули чотири перемоги поспіль, у дев'яти останніх іграх тільки раз зіграли внічию, а останню поразку зазнали влітку минулого року.

Товариський матч Франція – Україна відбудеться 7 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:10

Франція – Україна: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet колосальну перевагу віддають Франції. На їх перемогу стоїть коефіцієнт 1,21. А от у команди Андрія Шевченка фахівці не надто вірять – 15,25. Нічию у матчі оцінили коефіцієнтом 6,35.

Спеціалісти вважають, що перший гол у поєдинку вболівальники побачать у виконанні господарів – 1,22. На те, що першими відкриють рахунок гості – 5,60. Ідентичні коефіцієнти стоять і на останній гол у зустрічі.

На думку букмекерів, фанати найбільш ймовірно побачать гол у період з 76-90 хвилину зустрічі – 1,85.

Перший гол у виконанні Франції заб'є Мбаппе – 3,40. А от в України букмекери гадають, що першим відзначиться Циганков або Яремчук – 11,00.

Найкращий коефіцієнт стоїть на рахунок зустрічі 2:0 на користь господарів матчу – 5,25.

На перемогу Франції і тотал матчу менше 2,5 – 3,30. На аналогічний показник, але тотал зустрічі більше 2,5 – 1,82.