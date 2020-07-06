В марте 2020 года сборная Украины по футболу должна была провести два спарринга – с Францией и Польшей. Из-за коронавируса их перенесли. Теперь же о новой дате матча с поляками удалось договориться.

Официально пока договорено об одном матче – с Польшей. Он состоится 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

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Встреча начнется в 20:45 по местному времени (в 21:45 по киевскому).

Матч против Франции

Стоит напомнить, что товарищескую игру против Польши Украина должна была провести еще 31 марта. Однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса. За несколько дней до этого матча, украинцы должны были сыграть против сборной Франции. Как сообщает Sport Arena, контрольный матч с французами может пройти 7 октября.

Другие матчи сборной

Первый матч сборной Украины в 2020 году состоится аж в сентябре. Украинцы дома примут сборную Швейцарии в рамках Лиги наций. В этом турнире также запланированы матчи против сборных Испании и Германии, а все они состоятся до конца года.

В период с 2020 до 2022 года домашние поединки сборной Украины будут проходить в восьми городах. После длительного перерыва команда вернется в Ужгород и Полтаву.