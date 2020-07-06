У березні 2020 року збірна України з футболу повинна була провести два спаринги – з Францією та Польщею. Через коронавірус їх перенесли. Тепер же про нову дату матчу з поляками вдалося домовитися.

Офіційно поки домовлено про один матч – з Польщею. Він відбудеться 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні, повідомили в Українській асоціації футболу.

До слова Де Україна зіграє матчі Ліги націй проти Іспанії, Німеччини та Швейцарії: названо міста

Зустріч розпочнеться о 20:45 за місцевим часом (о 21:45 за київським).

Матч проти Франції

Варто нагадати, що товариську гру проти Польщі Україна мала провести ще 31 березня. Однак її перенесли через пандемію коронавірусу. За декілька днів до цього матчу, українці повинні були зіграти проти збірної Франції. Як повідомляє Sport Arena, контрольний матч з французами може пройти 7 жовтня.

Інші матчі збірної

Перший матч збірної України у 2020 році відбудеться аж у вересні. Українці вдома приймуть збірну Швейцарії в рамках Ліги націй. У цьому турнірі також заплановані матчі проти збірних Іспанії та Німеччини, а всі вони відбудуться до кінця року.

У період з 2020 до 2022 року домашні поєдинки збірної України будуть відбуватися у восьми містах. Після тривалої перерви команда повернеться в Ужгород та Полтаву.