Сборная Украины по футболу уже 24 марта проведет первый официальный матч в 2021 году против Франции. Стало известно, кто будет обслуживать поединок квалификации чемпионата мира-2022.

Тобиас Штилер будет работать на матче Украины На матче Франция — Украина, который состоится в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", будет работать немецкая судейская бригада. Стоит внимания В штаб сборной Украины может войти эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Главным арбитром выступит 39-летний Тобиас Штилер. На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт. Штилер и украинские команды Немецкий арбитр никогда не обслуживал матчи с участием украинских сборных. Зато он четыре раза пересекался с украинскими клубами.

Впервые Штилер работал на матче украинской команды в 2016 году, когда Шахтер в рамках группового этапа Лиги Европы победил Брагу (2:0).

Также немец работал на матче Шахтера против Аталанты в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2019/2020 (1:2).

Штилер обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/2019 между Динамо и Челси (0:5).