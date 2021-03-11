Збірна України з футболу вже 24 березня проведе перший офіційний матч у 2021 році проти Франції. Стало відомо, хто обслуговуватиме поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Тобіас Штілер працюватиме на матчі України На поєдинку Франція — Україна, який відбудеться у Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс", працюватиме німецька суддівська бригада. Варте уваги У штаб збірної України може увійти експерт каналів "Футбол 1/2/3" Головним арбітром виступить 39-річний Тобіас Штілер. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллер. Четвертий арбітр – Крістіан Дінгерт. Штілер та українські команди Німецький арбітр ніколи не обслуговував матчі за участі українських збірних. Натомість він чотири рази перетинався з українськими клубами.

Вперше Штілер працював на матчі української команди у 2016 році, коли Шахтар у рамках групового етапу Ліги Європи переміг Брагу (2:0).

Також німець працював на матчі Шахтаря проти Аталанти у рамках групового етапу Ліги чемпіонів-2019/2020 (1:2).

Штілер обслуговував матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2018/2019 між Динамо і Челсі (0:5).