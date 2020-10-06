Сборная Украины 7 октября встретится с Францией в товарищеском матче. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Франция – Украина где смотреть

Поединок Франция – Украина состоится 7 октября в Сент-Дени на стадионе "Стад де Франс". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало поединка Франция – Украина в 22:10. Права на показ матчей сборной Украины принадлежат "Медиа группа Украина". Поэтому именно на двух каналах этого медиахолдинга и будет транслироваться матч Франция – Украина 7 октября.

Товарищескую игру покажут на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50.

Смотреть онлайн матч Франция – Украина можно на видеосервисе Oll.tv. На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.

Однако доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".

Сборная Украины потерпела серьезные кадровые потери перед игрой с Францией. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко не может рассчитывать даже на 14 футболистов.