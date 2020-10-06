Франция – Украина: где смотреть онлайн товарищеский матч
Сборная Украины 7 октября встретится с Францией в товарищеском матче. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.
Франция – Украина где смотреть
Поединок Франция – Украина состоится 7 октября в Сент-Дени на стадионе "Стад де Франс". Об этом сообщает 24 канал.
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Начало поединка Франция – Украина в 22:10. Права на показ матчей сборной Украины принадлежат "Медиа группа Украина". Поэтому именно на двух каналах этого медиахолдинга и будет транслироваться матч Франция – Украина 7 октября.
Товарищескую игру покажут на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50.
Смотреть онлайн матч Франция – Украина можно на видеосервисе Oll.tv. На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.
Однако доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".