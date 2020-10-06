Збірна України 7-го жовтня зустрінеться з Францією у товариському матчі. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Франція – Україна де дивитися

Поєдинок Франція – Україна відбудеться 7-го жовтня у Сент-Дені на стадіоні "Стад де Франс". Про це повідомляє 24 канал.

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Початок поєдинку Франція – Україна о 22:10. Права на показ матчів збірної України належать "Медіа група Україна". Тож саме на двох каналах цього медіахолдингу і буде транслюватися матч Франція – Україна 7-го жовтня.

Товариську гру покажуть на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50.

Дивитися онлайн матч Франція – Україна можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.

Однак доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".

Збірна України зазнала серйозних кадрових втрат перед грою з Францією. Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко не може розраховувати аж на 14 футболістів.