Франція – Україна: де дивитися онлайн товариський матч
Збірна України 7-го жовтня зустрінеться з Францією у товариському матчі. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.
Франція – Україна де дивитися
Поєдинок Франція – Україна відбудеться 7-го жовтня у Сент-Дені на стадіоні "Стад де Франс". Про це повідомляє 24 канал.
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Початок поєдинку Франція – Україна о 22:10. Права на показ матчів збірної України належать "Медіа група Україна". Тож саме на двох каналах цього медіахолдингу і буде транслюватися матч Франція – Україна 7-го жовтня.
Товариську гру покажуть на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50.
Дивитися онлайн матч Франція – Україна можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.
Однак доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".