У середу, 7 жовтня, збірна України на "Стад де Франс" зіграє з Францією товариський матч. Про найголовніше перед поєдинком – читайте на Спорт24.

Франція – Україна: головне

Що: товариський матч;

Де: "Стад де Франс", Париж, Франція;

Коли: середа, 7 жовтня, 22:10;

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

Кадрова катастрофа України

Збірна України перед так званим вікном на матчі національних команд зазнала серйозних кадрових втрат. Андрій Шевченко не зможе розраховувати у першому поєдинку проти Франції аж на 12 футболістів.

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До товариської гри з Францією, який відбудеться 7-го жовтня, готуватиметься лише 21 гравець. 12 футболістів, які були у попередній заявці, не зможуть взяти участі в грі.

Кого не буде у матчі з Францією

Олександр Зінченко (травма)

Сергій Кривцов (травма)

Євген Коноплянка (травма)

Сергій Болбат (травма)

Віталій Буяльський (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрій П'ятов (коронавірус)

Тарас Степаненко (коронавірус)

Микола Матвієнко (самоізоляція)

Віктор Коваленко (самоізоляція)

Жуніор Мораес (самоізоляція)

Марлос (самоізоляція)

Через кадрові проблеми Андрій Шевченко довикликав 6 футболістів:

Ілля Забарний

Юхим Конопля

Юрія Паньків

Олександр Зубков

Володимир Шепелєва

Роман Безус

Як справи у Франції?

Говорячи про форму, в якій знаходиться збірна Франції, досить сказати, що підопічні Дідьє Дешама здобули чотири перемоги поспіль, у дев'яти останніх іграх тільки раз зіграли внічию, а останню поразку зазнали влітку минулого року.

Звичайно, далеко не завжди французи на футбольному полі виглядають бездоганно, але здоровий прагматизм жодним чемпіонам світу ще не шкодив.

Франція – Україна: історія протистоянь

Збірна України за свою історію зіграла проти Франції дев'ять матчів, в яких у неї одна перемога, п'ять поразок і три нічиї.

Востаннє збірна України грала на "Стад де Франс" у листопаді 2013 року, коли поступилася Франції (0:3) у відборі на ЧС-2014.

Франція – чемпіон світу 2018 року.

Франція – Україна: що прогнозують букмекери

Букмекер Marathonbet вважає фаворитами гри господарів поля – на перемогу французів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,45. Тріумф "синьо-жовтих" оцінений коефіцієнтом 7,2. Нічия – 4,8.