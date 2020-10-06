Франція – Україна: анонс на товариський матч
У середу, 7 жовтня, збірна України на "Стад де Франс" зіграє з Францією товариський матч. Про найголовніше перед поєдинком – читайте на Спорт24.
Франція – Україна: головне
Що: товариський матч;
Де: "Стад де Франс", Париж, Франція;
Коли: середа, 7 жовтня, 22:10;
Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.
Кадрова катастрофа України
Збірна України перед так званим вікном на матчі національних команд зазнала серйозних кадрових втрат. Андрій Шевченко не зможе розраховувати у першому поєдинку проти Франції аж на 12 футболістів.
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До товариської гри з Францією, який відбудеться 7-го жовтня, готуватиметься лише 21 гравець. 12 футболістів, які були у попередній заявці, не зможуть взяти участі в грі.
Кого не буде у матчі з Францією
- Олександр Зінченко (травма)
- Сергій Кривцов (травма)
- Євген Коноплянка (травма)
- Сергій Болбат (травма)
- Віталій Буяльський (травма)
- Владислав Супряга (травма)
- Андрій П'ятов (коронавірус)
- Тарас Степаненко (коронавірус)
- Микола Матвієнко (самоізоляція)
- Віктор Коваленко (самоізоляція)
- Жуніор Мораес (самоізоляція)
- Марлос (самоізоляція)
Через кадрові проблеми Андрій Шевченко довикликав 6 футболістів:
- Ілля Забарний
- Юхим Конопля
- Юрія Паньків
- Олександр Зубков
- Володимир Шепелєва
- Роман Безус
Як справи у Франції?
Говорячи про форму, в якій знаходиться збірна Франції, досить сказати, що підопічні Дідьє Дешама здобули чотири перемоги поспіль, у дев'яти останніх іграх тільки раз зіграли внічию, а останню поразку зазнали влітку минулого року.
Звичайно, далеко не завжди французи на футбольному полі виглядають бездоганно, але здоровий прагматизм жодним чемпіонам світу ще не шкодив.
Франція – Україна: історія протистоянь
Збірна України за свою історію зіграла проти Франції дев'ять матчів, в яких у неї одна перемога, п'ять поразок і три нічиї.
Востаннє збірна України грала на "Стад де Франс" у листопаді 2013 року, коли поступилася Франції (0:3) у відборі на ЧС-2014.
Франція – чемпіон світу 2018 року.
Франція – Україна: що прогнозують букмекери
Букмекер Marathonbet вважає фаворитами гри господарів поля – на перемогу французів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,45. Тріумф "синьо-жовтих" оцінений коефіцієнтом 7,2. Нічия – 4,8.
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