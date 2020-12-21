Журналист Игорь Цыганик раскрыл причину, почему Украине пришлось сыграть контрольный поединок с Францией, в котором, в результате, "сине-желтые" потерпели самый большой в своей истории разгром 1:7.

Цыганик в шоу "Профутбол" сообщил, что сборная Украины должна была заплатить солидную компенсацию в случае отказа играть против Франции в матче.

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Товарищеские матчи против Франции и Польши уже были внесены в календарь, УЕФА уже продавала эти встречи, за них уже всем заплатили. Отказаться от них – практически нереально, нужно компенсировать.

"Одна аренда "Стад де Франс" - 1,4 миллиона евро. Они уже заплатили за эту аренду, не могли отказаться. Украина должна была отдать за аренду и прочие расходы. Там получилось бы около 2 миллионов евро", – рассказал Цыганик.

Что известно о матче с Францией?

В товарищеском матче с Францией украинская сборная потерпела самое крупное поражение в своей истории. Впрочем, следует отметить, что сборная Украины имела серьезные кадровые потери. Из-за ряда травм и коронавируса Андрей Шевченко не смог рассчитывать на 14 футболистов.