Франція вимагала в України 2 мільйони євро за скасування матчу, – ЗМІ
Журналіст Ігор Циганик розкрив причину, чому Україні довелося зіграти контрольний поєдинок з Францією, в якому, в результаті, "синьо-жовті" зазнали найбільший у своїй історії розгром 1:7.
Циганик у шоу "Профутбол" повідомив, що збірна України повинна була заплатити солідну компенсацію в разі відмови грати проти Франції в матчі.
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Товариські матчі проти Франції та Польщі вже були внесені в календар, УЄФА уже продавала ці зустрічі, за них вже всім заплатили. Відмовитися від них – практично нереально, потрібно компенсувати.
"Одна оренда "Стад де Франс" – 1,4 мільйони євро. Вони вже заплатили за цю оренду, не могли відмовитися. Україна повинна була віддати за оренду та інші витрати. Там вийшло б близько 2 мільйонів євро", – розповів Циганик.
Що відомо про матч з Францією?
У товариському матчі з Францією українська збірна зазнала найбільшої поразки у своїй історії. Втім, слід зазначити, що збірна України мала серйозні кадрові втрати. Через ряд травм та коронавірус Андрій Шевченко не зміг розраховувати на 14 футболістів.
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