Яркая точка в голевой перестрелке

Бельгийцы завершили первый тайм с комфортным счетом 2:0. После перерыва команде Дидье Дешама нужно было менять всю тактику, чтобы дать достойный бой в борьбе за финал Лиги наций.

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Семь минут понадобилось французам, чтобы забить дважды. Бензема и Мбаппе поразили ворота Куртуа, установив счет 2:2.

Казалось, что матч не завершится в основное время. Но иначе думали французские футболисты. На 90-й минуте поединка Тео Эрнандес подхватил мяч после передачи с фланга от Павара и мощным ударом из-за пределов штрафного прошил сетку ворот Куртуа. Голкипер хозяев ничего не смог сделать после такого пушечного выстрела – 2:3.

Тео не только вырвал для Франции победу, но и забил дебютный гол за национальную команду. Франция стала вторым финалистом Лиги наций.

Теперь Францию ждет финал с Испанией, который состоится 10 октября.

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