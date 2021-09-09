Франція, як і Україна, стартувала у відборі з перемоги. Правда французи у першому турі розгромили Північну Македонію, а Україна лише мінімально перемогла Сербію на виїзді. Тож Франція очолила турнірну таблицю.

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Та вже після другого туру Україна вийшла в лідери. Допомогла осічка французів у матчі проти Фарерських островів. А саме грубий ляп воротаря Ілян Мельє, який виступає за англійський Лідс.

У другому таймі голкіпер вийшов на перехоплення м'яча аж до центрального кола. Але зробив занадто слабкий пас на партнера. Локін перехопив м'яч та з центру поля відправив його у ворота. Ні голкіпер, на його захисник до м'яча не встигли. Так рахунок у матчі було зрівняно.

Відео курйозного голу у ворота збірної Франції

Цей удар по воротах молодіжної збірної Франції став єдиним у площину у виконані фарерських футболістів. Французи ж намагалися вирвати перемогу, і загалом за матч завдавали удари майже кожні три хвилини – 30 пострілів, 8 з яких летіли в площину. От тільки після голу на початку матчу, забити в цій грі більше не вдалося.

Цим скористалася збірна України. Підопічні Руслана Ротяня обіграли Вірменію в домашньому матчі і з двома перемогами вийшли на перше місце в турнірній таблиці, обійшовши Францію.