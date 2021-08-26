Франция объявила список футболистов на матч против Украины в Киеве

Сборные Украины и Франции сыграют в матче квалификации чемпионата мира в Киеве 4 сентября. На этот матч в сборную Франции вызвано 23 футболиста.

В целом в сентябре сборная Франции проведет три матча отбора ЧМ-2022. Кроме матча против Украины 4 сентября, 1 сентября в Страсбурге Франция сыграет с Боснией и Герцеговиной, а 7 сентября – в Лионе с Финляндией.

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Всего на эти три матча вызвано 23 футболиста. При этом полузащитников в списке – лишь пятеро.

Состав сборной Франции

Вратари: Уго Льорис (Тоттенхэм, Англия), Майк Меньян (Милан, Италия), Стив Манданда (Марсель).

Защитники: Люка Динь (Эвертон, Англия), Лео Дюбуа (Лион), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед, Англия), Курт Зума (Челси, Англия), Жюль Кунде (Севилья, Испания), Тео Эрнандес (Милан, Италия), Дайо Упамекано (Бавария, Германия).

Полузащитники: Нголо Канте (Челси, Англия), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англия), Орельян Туамени (Монако), Корентин Толиссо (Бавария, Германия), Жордан Верету (Рома, Италия).

Нападающие: Кингсли Коман (Бавария, Германия), Антуан Гризманн (Барселона, Испания), Тома Лэмар (Атлетико, Испания), Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед, Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема (Реал, Испания), Мусса Диаби (Байер, Германия).

Напомним, что в первом матче между сборными Франции и Украины в Париже 24 марта 2021 года была зафиксирована ничья 1:1. Но после этого украинцы еще дважды сыграли вничью 1:1 в домашних матчах отбора на ЧМ-2022. И пока занимают второе место в турнирной таблице, которое не дает право напрямую квалифицироваться на Мундиаль, а через плей-офф.

Накануне в продажу поступили билеты на этот матч. Цена стартует от 250 гривен.

Это будет второй матч во главе сборной Украины для главного тренера команды Александра Петракова. Первую игру он проведет 1 сентября на выезде против Казахстана.