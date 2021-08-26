Загалом у вересні збірна Франції проведе три матчі відбору ЧС-2022. Окрім матчу проти України 4 вересня, 1 вересня у Страсбурзі Франція зіграє з Боснією і Герцеговиною, а 7 вересня – у Ліоні з Фінляндією.

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Загалом на ці три матчі викликано 23 футболістів. При цьому півзахисників у списку – лише п'ятеро.

Склад збірної Франції

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Майк Меньян (Мілан, Італія), Стів Манданда (Марсель).

Захисники: Люка Дінь (Евертон, Англія), Лео Дюбуа (Ліон), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Курт Зума (Челсі, Англія), Жюль Кунде (Севілья, Іспанія), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Дайо Упамекано (Баварія, Німеччина).

Півзахисники: Н’Голо Канте (Челсі, Англія), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англія), Орельян Туамені (Монако), Корентін Толіссо (Баварія, Німеччина), Жордан Верету (Рома, Італія).

Нападники: Кінгслі Коман (Баварія, Німеччина), Антуан Грізманн (Барселона, Іспанія), Тома Лемар (Атлетіко, Іспанія), Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед, Англія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Мусса Діабі (Баєр, Німеччина).

Нагадаємо, що в першому матчі між збірними Франції та України в Парижі 24 березня 2021 року була зафіксована нічия 1:1. Але після цього українці ще двічі зіграли внічию 1:1 в домашніх матчах відбору на ЧС-2022. І поки посідають друге місце в турнірній таблиці, яке не дає право напряму кваліфікуватися на Мундіаль, а через плей-офф.

Напередодні в продаж надійшли квитки на цей матч. Ціна стартує від 250 гривень.

Це буде другий матч на чолі збірної України для головного тренера команди Олександра Петракова. Першу гру він проведе 1 вересня на виїзді проти Казахстану.