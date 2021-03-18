Збірна України вже 24 березня стартує у відборі на чемпіонат світу-2022. Команда Андрія Шевченка на виїзді зустрінеться з Францією. Дідьє Дешам, наставник французів, оголосив склад команди на матчі відбору ЧС-2022.

Дідьє Дешам викликав у лави збірної Франції 26 футболістів. Хавбек Барселони Усман Дембеле отримав виклик вперше з листопада 2018 року, а півзахисник Тоттенхема Тангі Ндомбеле – з липня 2019-го. Це важливо Матчі збірної України перенесли зі Львова до Києва Склад збірної Франції Воротарі: Альфонс Ареоля (Фулхем, Англія), Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Майк Меньян (Лілль), Стів Манданда (Марсель). Захисники: Люка Дінь (Евертон, Англія), Лео Дюбуа (Ліон), Люка Ернандес, Бенжамен Павар (обидва – Баварія, Німеччина), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Клеман Лангле (Барселона, Іспанія), Ферлан Менді, Рафаель Варан (обидва – Реал, Іспанія), Курт Зума (Челсі, Англія). Півзахисники: Н’Голо Канте (Челсі, Англія), Тангі Ндомбеле, Мусса Сісосоко (обидва – Тоттенгем, Англія), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англія), Адрієн Рабйо (Ювентус, Італія). Нападники: Віссам Бен Йеддер (Монако), Кінгслі Коман (Баварія, Німеччина), Усман Дембеле, Антуан Грізманн (обидва – Барселона, Іспанія), Олів’є Жиру (Челсі, Англія), Тома Лемарр (Атлетико, Іспанія), Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед, Англія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ). Кривдники України пропустять матч Збірна Франції та України зустрічалися у товариському матчі 7 жовтня 2020 року.

Тоді у воротах українців голами відзначилися півзахисник Ренна Едуардо Камавінга та хавбек Баварії Корентен Толіссо. Обидва пропустять матчу відбору.

Толіссо зазнав важкого ушкодження і не зіграє до кінця сезону. Поєдинок Франція – Україна відбудеться 24 березня у Сен-Дені. Гра розпочнеться о 21:45.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022/ Інфографіка Спорт 24