На чемпионате мира по футболу наступила стадия полуфиналов. Во второй игре сошлись действующий чемпион мира Франция и главная сенсация турнира Марокко, пишет 24 канал.

Следите с нами Франция – Марокко: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

Подопечные Дешама со стартовых минут взялись за дело и открыли счет на 5-й минуте. Гризманн получил мяч в штрафной Марокко, приблизился к лицевой линии и прострелил в центр.

Мбаппе не смог точно пробить, его удар блокировали. Впрочем, мяч отскочил к неприкрытому Тео Эрнандесу, мощным ударом прошившему Буну и нескольких защитников оппонента.

Видео гола:

Для левого защитника "Ле Бле" это второй гол в футболке национальной команды. В финале ЧМ-2022 победитель пары Франция – Марокко встретится с Аргентиной.