Сборная Марокко стала первой африканской сборной, сумевшей дойти до полуфинала чемпионата мира. У сборной Франции же несколько лучше показатели. Именно они являются действующими чемпионами мира, завоевав этот титул в 2018 году. Еще однажды французы побеждали на чемпионате мира в 1998 году, когда принимали турнир. Также в их активе одно серебро (2006) и две бронзы (1958 и 1986) Мундиалей.

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Матч Франция – Марокко состоится в среду, 14 декабря, на стадионе "Аль-Байт", принимавшем матч открытия. Обе команды играли здесь – Марокко в первом туре группового этапа сыграло вничью 0:0 с Хорватией, а Франция в четвертьфинале победила Англию 2:1.

Матч Франция – Марокко будет доступен для просмотра на всех платформах "Суспильного": в прямом эфире местных телеканалов, на сайте "Суспильне спорт" и как радиотрансляция на "Радио Проминь".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Марокко.

Франция – Марокко онлайн