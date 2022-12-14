На чемпіонаті світу з футболу настала стадія півфіналів. У другій грі зійшлися чинний чемпіон світу Франція та головна сенсація турніру Марокко, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Франція – Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022
Підопічні Дешама зі стартових хвилин взялись за справу і відкрили рахунок на 5 хвилині. Грізманн отримав м'яч у карному майданчику Марокко, наблизився до лицьової лінії і прострілив у центр.
Мбаппе не зміг влучно пробити, його удар блокували. Втім, м'яч відскочив до неприкритого Тео Ернандеса, який потужним ударом прошив Буну і кількох захисників опонента.
Відео голу:
Для лівого захисника "Ле Бле" це другий гол у футболці національної команди. У фіналі ЧС-2022 переможець пари Франція – Марокко зустрінеться із Аргентиною.