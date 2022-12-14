На чемпионате мира по футболу подходит к концу стадия полуфиналов. Во второй игре сошлись действующий чемпион мира Франция и главная сенсация турнира Марокко, пишет 24 канал.

Как это было Франция – Марокко: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

Подопечные Дешама со стартовых минут взялись за дело и открыли счет на 5-й минуте усилиями Тео Эрнандеса. Далее "Ле Блэ" играли по счету и сумели закрыть матч на 79 минуте.

Автором гола стал вышедший на замену Рандал Коло Муани всего за 16 секунд до этого. Форвард Айнтрахта оказался в правильном месте после того, как Мбаппе накрутил нескольких защитников Марокко и прострелил в нападающего.

Видео гола Коло Муани:

Для Рандала это первый гол в футболке национальной команды. В финале ЧМ-2022 подопечные Дидье Дешама будут защищать титул чемпионов мира против Аргентины.