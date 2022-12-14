На чемпіонаті світу з футболу підходить до закінчення стадія півфіналів. У другій грі зійшлися чинний чемпіон світу Франція та головна сенсація турніру Марокко, пише 24 канал.

Як це було Франція – Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022

Підопічні Дешама зі стартових хвилин взялись за справу і відкрили рахунок на 5 хвилині зусиллями Тео Ернандеса. Далі "Ле Бле" грали по рахунку і зуміли закрити матч на 79 хвилині.

Автором голу став Рандал Коло Муані, який вийшов на заміну всього за 16 секунд до цього. Форвард Айнтрахта опинився у правильному місці після того, як Мбаппе накрутив кількох оборонців Марокко і прострілив на нападника.

Відео голу Коло Муані:

Для Рандала це перший гол у футболці національної команди. У фіналі ЧС-2022 підопічні Дідьє Дешама будуть захищати титул чемпіонів світу проти Аргентини.