Франція – Хорватія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй
Фіналісти попереднього чемпіонату світу Франція та Хорватія вперше зустрінуться після матчу у 2018 році. Топ-збірні Європи проведуть матч 8-го вересня у рамках Ліги націй. Прогноз букмекерів на матч – читайте на Спорт 24.
Франція – Хорватія: прогноз
Франція та Хорватія по-різному стартували у Лізі націй, пише 24 канал. Французи на виїзді мінімально перемогли Швецію. Натомість Хорватія розгромно поступилася Португалії.
Шляхи Франції та Хорватії перетиналися 6 разів: чотири матчі виграли французи і ще двічі було зафіксовано нічию.
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Прогноз Favbet
Очевидним фаворитом поєдинку є Франція, я у фіналі чемпіонату світу здолала хорватів з рахунком 4:2. Перемогу підопічних Дідьє Дешама у матчі з Хорватією оцінили коефіцієнтом 1,53.
Якщо ж звитягу здобудуть гості – коефіцієнт 6,90. Букмекери пропонують коефіцієнт 4,30, що гра завершиться нічиєю.
Прогноз 1xbet
У компанії 1xbet фанатам пропонують спрогнозувати, який футболіст відзначиться забитим голом. Чи не найбільші шанси у Кіліана Мбаппе з Франції. Його м'яч оцінений коефіцієнтом 2,1.
У Хорватії можна виокремити нападника "Хоффенхайма" Андрея Крамарича. Його гол у ворота французів оцінений коефіцієнтом 3,7.