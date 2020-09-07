Фіналісти попереднього чемпіонату світу Франція та Хорватія вперше зустрінуться після матчу у 2018 році. Топ-збірні Європи проведуть матч 8-го вересня у рамках Ліги націй. Прогноз букмекерів на матч – читайте на Спорт 24.

Франція – Хорватія: прогноз

Франція та Хорватія по-різному стартували у Лізі націй, пише 24 канал. Французи на виїзді мінімально перемогли Швецію. Натомість Хорватія розгромно поступилася Португалії.

Шляхи Франції та Хорватії перетиналися 6 разів: чотири матчі виграли французи і ще двічі було зафіксовано нічию.

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Прогноз Favbet

Очевидним фаворитом поєдинку є Франція, я у фіналі чемпіонату світу здолала хорватів з рахунком 4:2. Перемогу підопічних Дідьє Дешама у матчі з Хорватією оцінили коефіцієнтом 1,53.

Якщо ж звитягу здобудуть гості – коефіцієнт 6,90. Букмекери пропонують коефіцієнт 4,30, що гра завершиться нічиєю.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet фанатам пропонують спрогнозувати, який футболіст відзначиться забитим голом. Чи не найбільші шанси у Кіліана Мбаппе з Франції. Його м'яч оцінений коефіцієнтом 2,1.

У Хорватії можна виокремити нападника "Хоффенхайма" Андрея Крамарича. Його гол у ворота французів оцінений коефіцієнтом 3,7.

Матч Франція – Хорватія відбудеться 8-го вересня. Початок матчу о 21:45.