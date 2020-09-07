Во вторник, 8 сентября, сборная Франции сыграет с Хорватией в матче Лиги наций. Болельщики этот матч могут посмотреть онлайн и по телевидению.

Правами на показ матчей Лиги наций обладает "Медиа Группа Украина". Поэтому именно каналы "Футбол 1,2,3" транслируют матчи Лиги наций. Поединок Франция – Хорватия покажет канал "Футбол 1", пишет 24 канал.

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Начало трансляции в 21:35. Сам матч начнется в 21:45.

Смотреть онлайн матч Франция – Хорватия можно на видеосервисе Oll.tv На нем будет та же трансляция, что и по телевидению. Однако доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".