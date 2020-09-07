У вівторок, 8 вересня, збірна Франції зіграє з Хорватією у матчі Ліги націй. Вболівальники цей матч можуть переглянути онлайн і по телебаченню.

Правами на показ матчів Ліги націй володіє "Медіа група Україна". Тож саме канали "Футбол 1,2,3" транслюють матчі Ліги націй. Поєдинок Франція – Хорватія покаже канал "Футбол 1", пише 24 канал. До слова: Франція – Хорватія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй Початок трансляції о 21:35. Сам матч розпочнеться о 21:45. Дивитися онлайн матч Франція – Хорватія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню. Однак доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3". Франція та Хорватія по-різному стартували у Лізі націй. Французи на виїзді мінімально перемогли Швецію. Натомість Хорватія розгромно поступилася Португалії.

Шляхи Франції та Хорватії перетиналися 6 разів: чотири матчі виграли французи і ще двічі було зафіксовано нічию.