Рекорд на прощание: Месси возглавил список игроков с наибольшим количеством игр на чемпионатах мира

Капитан Аргентины стал лучшим гвардейцем на Мундиалях. По всей вероятности, поединок против Франции станет для Лионеля последним за сборную.

Уже вечером 18 декабря состоится финал чемпионата мира по футболу 2022 года. За главный трофей для сборных сразятся Аргентина и Франция.

Следите с нами Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

С первых минут "альбиселесте" за собой поведет Лионель Месси. Этот поединок должно стать последним для Лео в сборной, ведь ему уже 35 лет. При этом матч будет рекордным для Месси.

Финал станет 26-й игрой для Лионеля на чемпионатах мира. По этому показателю нападающий опередит Лотара Маттеуса, у которого 25 матчей в активе. Больше не наиграл ни один футболист.

МЕСТО ДЕВУТЬ КОМАНДА МАТЧИВ МУНИАЛИ 1 Лионель Месси Аргентина 26 2006-2022 2 Лотарь Маттеус Германия 25 1982-1998 3 Мирослав Клозе Германия 24 2002-2010 4 Паоло Мальдини Италия 23 1990-2002 5 Криштиану Роналду Португалия 21 2006-2022

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Напомним, что Месси выступил на пяти Мундиалях, начиная с 2006 года. На них аргентинец отличился 11-ю голами, выйдя на шестое место в списке голеадоров ЧМ. Всего за сборную Аргентины Лео сыграл 171 поединок, забив 96 голов.