Аргентина и Франция проделали долгий путь в финал ЧМ-2022. И теперь в воскресенье, 18 декабря, определят, кто именно станет чемпионом. Для каждой из сборных это может быть третье чемпионство. Французы являются действующими чемпионами мира. До этого побеждали в 1998 году, когда были хозяевами Мундиаля.

К теме История противостояний Аргентины и Франции перед финалом ЧМ-2022 по футболу

Аргентинцы тоже впервые победили, когда принимали чемпионат мира – в 1978 году. А после этого в 1986 году победили во второй раз, когда за команду выступал Диего Марадона.

Матч Аргентина – Франция начнется в 17.00. Команды сыграют на стадионе "Лусаил".

Финал Аргентина – Франция будет показан в эфире местных телеканалов "Суспильне", на сайте "Суспильне Спорт". Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Аргентина – Франция онлайн