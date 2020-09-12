У Франції футболістка нокаутувала суперницю ударом ногою в голову: моторошне відео
У матчі 2 туру жіночого чемпіонату Франції між "Ліоном" і "Реймсом" (3:0) стався шокуючий епізод.
Захисник "Ліона" Сельма Баша відправила в нокаут форварда Мелісу Ерреру. Сельму видалили. Мелісу винесли з поля на ношах, пише 24 канал.
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Відео моторошного інциденту
Хто така Сельма Баша?
Сельмі всього 19 років, але вона – титулована футболістка: дворазова чемпіонка Франції, дворазова переможниця Ліги чемпіонів, переможниця юнацького чемпіонату Європи 2019 року.
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