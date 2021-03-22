Во Франции футболист забил невероятный гол со штрафного чуть ли не с центра поля: видео
Лорьян в рамках 30 тура французской Лиги 1 провел выездной матч против Нанта. Гости вырвали ничью благодаря невероятному голу от Армана Лорьенте.
Источник:24 канал
Роскошный штрафной
Всего две минуты понадобилось хозяевам, чтобы открыть счет во встрече. Голом отметился Коло. Минимальные цифры на табло держались почти на протяжении всего матча.
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Аж на 87-й минуте гости сравняли счет. Лорьян заработал штрафной удар почти возле центра поля, исполнять его взялся Лорьенте. С такой позиции в основном выполняют верховую передачу в штрафную, но хавбек гостей решил схитрить и пробил. Такого поворота событий точно не ожидал голкипер Нанта Лафон.
Мяч залетел в ворота после невероятной траектории и попал прямо в девятку владений хозяев. Его гол поставил точку во встрече – 1:1, ничья между Нантом и Лорьяном.
- После ничьей Лорьян с 29 очками находится внизу таблицы – 17 место. Нант остается на предпоследней 19 позиции, в его активе 28 пунктов.
Видео роскошного гола Лорьенте
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