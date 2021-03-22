Лорьян в рамках 30 тура французской Лиги 1 провел выездной матч против Нанта. Гости вырвали ничью благодаря невероятному голу от Армана Лорьенте.

Роскошный штрафной

Всего две минуты понадобилось хозяевам, чтобы открыть счет во встрече. Голом отметился Коло. Минимальные цифры на табло держались почти на протяжении всего матча.

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Аж на 87-й минуте гости сравняли счет. Лорьян заработал штрафной удар почти возле центра поля, исполнять его взялся Лорьенте. С такой позиции в основном выполняют верховую передачу в штрафную, но хавбек гостей решил схитрить и пробил. Такого поворота событий точно не ожидал голкипер Нанта Лафон.

Мяч залетел в ворота после невероятной траектории и попал прямо в девятку владений хозяев. Его гол поставил точку во встрече – 1:1, ничья между Нантом и Лорьяном.

После ничьей Лорьян с 29 очками находится внизу таблицы – 17 место. Нант остается на предпоследней 19 позиции, в его активе 28 пунктов.

Видео роскошного гола Лорьенте