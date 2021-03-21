В субботу, 20 марта, Варзим принимал Мафру в рамках 25 тура второго дивизиона Португалии. Матч запомнился безумным голом голкипера хозяев из собственной штрафной.

Космический гол 38-летнего голкипера

Второй дивизион Португалии не слишком зрелищный чемпионат. Однако этот гол голкипера сможет посоревноваться за звание лучшего выстрела года с ведущими футболистами мира.

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Первая часть игры завершилась минимальным преимуществом хозяев 1:0. Голом отметился Нельсон Агра. Второй гол во встрече был забить в начале второй части игры.

Вратарь вазира Рикардо Нуньиш получил мяч в своей штрафной и выбил мяч далеко в направлении нападающей команды. Мяч пролетел над всеми футболистами, ударился о газон и залетел за шиворот голкиперу Мафры, который на несколько метров вышел из ворот.

На лице Рикардо была удивление после такого классного выстрела. На радостях голкипер побежал праздновать гол с запасными футболистами команды. Его выстрел поставил яркую точку в поединке – 2:0.

Видео безумного гола голкипера