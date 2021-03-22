У Франції футболіст забив неймовірний гол зі штрафного ледь не з центра поля: відео
Лор'ян у рамках 30 туру французької Ліги 1 провів виїзний матч проти Нанта. Гості вирвали нічию завдяки шаленому голу від Армана Лор'єнте.
Джерело:24 канал
Розкішний штрафний
Лише дві хвилини знадобилось господаря, щоб відкрити рахунок у зустрічі. Голом відзначився Коло. Мінімальні цифри на табло тримались майже протягом всього матчу.
Це потрібно побачити У Португалії голкіпер відзначився божевільним голом майже зі 100 метрів: відео
Аж на 87-й хвилині гості зрівняли рахунок. Лор'ян заробив штрафний удар майже біля центра поля, виконувати його взявся Лор'єнте. З такої позиції переважно виконують верхову передачу у штрафний, але хавбек гостей вирішив схитрувати та пробив. Такого повороту подій точно не очікував голкіпер Нанта Лафон.
М'яч залетів у ворота після неймовірної траєкторії та потрапив прямо у дев'ятку володінь господарів. Його гол поставив крапку у зустрічі – 1:1 мирова між Нантом та Лор'яном.
- Після нічиєю Лор'ян із 29 очками продовжує йти поблизу підвали таблиці – 17 місце. Нант залишається на передостанній 19 позиції, у його активі 28 пунктів.
Відео розкішного голу Лор'яна
Поділитися новиною