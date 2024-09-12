Этот переход стал рекордным в истории каталонцев. Они получили от римлян примерно 35 миллионов евро.
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Тотти оценил трансфер Довбика
В первых поединках за "волков" украинец не смог громко ворваться в новый для себя чемпионат. Он не отметился пока ни одним результативным действием, а команда Де Росси после трех туров имеет лишь два зачетных пункта и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Легенда Ромы Франческо Тотти высказался о подписании форварда сборной Украины. Итальянец считает, что его родной клуб мог лучше инвестировать средства:
Роме нужен был форвард, а найти его, потратив меньше, чем 30 миллионов, сложно. Я бы лучше распорядился деньгами, сделав другие инвестиции.
Отметим, что "Император Рима" в целом остался недоволен работой "волков" на трансферном рынке, назвав его "хаотичным".
Справка. Франческо Тотти всю свою карьеру провел в Роме. Он сыграл за клуб 785 матчей, в которых забил 307 голов, отдал 207 ассистов и получил 5 трофеев.
Напомним, что следующий поединок Рома проведет 15 сентября против Дженоа Руслана Малиновского. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.