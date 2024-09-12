Несмотря на это, "канониры" могут распрощаться с украинцем в следующее межсезонье. Лондонский клуб интересуется итальянским левым вингбеком миланского Интера Федерико Димарко.

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Зинченко может переехать в Италию

Сообщается, что Арсенал готов предложить за 26-летнего футболиста 30 миллионов евро и игрока сборной Украины Александра Зинченка, как часть сделки.

Отметим, что Димарко является одним из лидеров "нерадзурри". В нынешней кампании он выходил в основе во всех матчах Интера в Серии А.

В прошлом чемпионском сезоне-2023/24 итальянец сыграл 30 поединков в чемпионате, в которых забил 5 голов и отдал 6 ассистов. У Зинченка же в АПЛ было в активе 27 матчей – один гол и две результативные передачи.

К слову. Украинец играет за "канониров" с июля 2022 года. Его действующий контракт истекает 30 июня 2026 года.

Следующий поединок Арсенал проведет 15 сентября. В 16:00 состоится лондонское дерби с Тоттенхэмом.