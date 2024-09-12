Цей перехід став рекордним в історії каталонців. Вони отримали від римлян приблизно 35 мільйонів євро.

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Тотті оцінив трансфер Довбика

У перших поєдинках за "вовків" українець не зміг гучно увірватися в новий для себе чемпіонат. Він не відзначився поки жодною результативною дією, а команда Де Россі після трьох турів має лише два залікові пункти та посідає 16-те місце у турнірній таблиці.

Легенда Роми Франческо Тотті висловився про підписання форварда збірної України. Італієць вважає, що його рідний клуб міг краще інвестувати кошти:

Ромі потрібен був форвард, а знайти його, витративши менше, ніж 30 мільйонів, складно. Я б краще розпорядився грошима, зробивши інші інвестиції.

Зазначимо, що "Імператор Рима" в цілому залишився незадоволений роботою "вовків" на трансферному ринку, назвавши його "хаотичним".

Довідка. Франческо Тотті всю свою кар'єру провів у Ромі. Він зіграв за клуб 785 матчів, у яких забив 307 голів, віддав 207 асистів та здобув 5 трофеїв.

Нагадаємо, що наступний поєдинок Рома проведе 15 вересня проти Дженоа Руслана Маліновського. Стартовий свисток пролунає о 13:30.