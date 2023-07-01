30 июня 34-летний специалист подписал контракт с французской Ниццей. Соглашение Франческо Фариоли рассчитано на 2 года – до конца июня 2025 года.

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Окончательно вылетел из слухов о новом тренере Шахтера

В последнее время наставник находился без клуба. 27 февраля 2023 года покинул турецкий Аланьяспор из-за неудачных результатов команды.

Фариоли являлся одним из претендентов на должность нового главного тренера донецкого Шахтера. Ведь "горняки" вроде бы попрощались с Игорем Йовичевичем, который привел команду к самому сложному чемпионству УПЛ.

Теперь итальянский специалист больше не является соперником других кандидатов на эту должность на тренерском мостике дончан. Были слухи, что переговоры между Фариоли и Шахтером не смогли продвинуться в более глубокую стадию.

На смену Йовичевичу больше всего сватаются наставника Зари Патрика ван Леувена. СМИ сообщают, что нидерландец покинул луганский коллектив и не приехал в расположение команды, уже вышедшей из отпуска. Однако бронзовый призер УПЛ-2022/2023 официально ничего еще не сообщал.

Новый клуб Фариоли занял 9 место во французской Лиге 1, набрав 58 баллов в 38 турах.

Франческо Фариоли: главное о тренерском опыте итальянца