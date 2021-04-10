Фран Соль забив ефектний гол

Тенеріфе Соля 9 квітня у рамках 34 туру Сегунди приймало Спортінг Хіхон. Єдиний гол у матчі на 66 хвилині забив іспанець Фран Соль.

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Партнер Соля завдав дальнього удару, після якого голкіпер Спортінга відбив м'яч перед собою. Соль вдало зіграв на добиванні та в ефектному стрибку переправив м'яч у ворота ударом головою.

Дивіться огляд матчу та гол Соля

Тепер на рахунку Франа Соля вже 8 голів (1 з пенальті) і 2 асисти в 31 матчі за іспанський клуб. До слова, за Динамо Соль відіграв 23 матчі, у яких забив 4 голи.

Тенеріфе Соля посідає 11 місце у турнірній таблиці. Щоб поборотися за вихід у Ла Лігу, Тенеріфе потрібно піднятися у топ-6. Відставання від 6 місця наразі складає 8 очок.