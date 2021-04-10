Карпаты Галич – Эпицентр 1:0

Голы: Бей, 64

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Нападающий хозяев на 64-й минуте Андрей Бей головой замкнул подачу партнера с углового, на радостях снял футболку и подбросил ее высоко в воздух.

Получив желтую карточку за свое празднование, игрок Карпат подошел к зрителям, которые стояли за воротами, чтобы вернуть экипировку, но не сразу получил ее обратно. Футболка форварда "исчезла" за курткой одного из руководителей ПФК Львов, который после общего смеха отдал ее Бею.

Победа позволила Карпатам подняться на второе место группы А, набрав 32 очка – у лидирующего Диназа на 1 пункт больше.

Видео курьезного эпизода с футболкой Бея