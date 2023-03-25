Зачем платить больше: испанский экс-форвард Динамо сравнил трансферы Мудрика и Цыганкова
Источник:L`Esportiu
Украинский вингер испанской Жироны Виктор Цыганков стал открытием второй части Ла Лиги. Оказывается, что за небольшие деньги можно приобрести очень качественного футболиста.
Зимний новичок Жироны Виктор Цыганков оформил первый дубль в своей испанской карьере. Его коллега по амплуа Михаил Мудрик, за которого Челси отвалил Шахтеру 100 миллионов евро, не может похвастаться такой результативностью.
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Соль: Не вижу 95 миллионов разницы
Бывший форвард Динамо Фран Соль провел три сезона вместе с Цыганковым в Киеве. Для 31-летнего испанца быстрая адаптация украинца в Ла Лиге не стала сюрпризом.
Его менталитет всегда был очень профессиональным. Он много работал в тренажерном зале, занимался питанием и всегда дополнительно работал со своим личным тренером.
– сказал Соль.
Кроме того, нападающий Малаги сравнил трансферы Цыганкова и Мудрика.
"Я был очень удивлен, потому что я не вижу 95 миллионов разницы между ними. Это вопрос рынка, и Жирона очень хорошо поработала, чтобы добиться этого. Уверяю вас, что такой разницы нет, ведь Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского Динамо и сделал гораздо больше, чем Мудрик, у которого был хороший год в Шахтере, потом увидим, а пока он этого не показал.
Быстрая адаптация Цыганкова? Меня это не удивило. Я хорошо знаю его и знал, что он способен это сделать. У него такой уровень, чтобы играть в стартовом составе Жироны, и Мичел, знающий больше, чем я, это знает. Он ставит его в решающие матчи, и я хочу его поздравить, потому что он этого заслуживает. Я свидетель того, что он пытался и много работал, чтобы быть здесь", – рассказал эксфорвард "Динамо".
- Напомним, что Жирона заплатила за трансфер Виктора всего 5 миллионов евро.
- Благодаря результативной игре Цыганков второй раз за месяц попал в Команду недели FIFA Ultimate Team 2023.
- Контракт Виктора с "жирондинцами" рассчитан до конца июня 2027 года.
- Сейчас на счету украинца 3 гола и 3 ассиста в 7 матчах чемпионата Испании.
- Свой следующий поединок "бело-красные" сыграют 1 апреля против Эспаньола.