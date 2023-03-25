Зимовий новачок Жирони Віктор Циганков оформив перший дубль у своїй іспанській кар'єрі. Його колега по амплуа Михайло Мудрик, за якого Челсі відвалили Шахтарю 100 мільйонів євро, не може похвалитися такою результативністю.
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Соль: Не бачу 95 мільйонів різниці
Колишній форвард Динамо Фран Соль провів три сезони разом з Циганковим у Києві. Для 31-річного іспанця швидка адаптація українця в Ла Лізі не стала сюрпризом.
Його менталітет завжди був дуже професійним. Він багато працював у тренажерному залі, займався харчуванням і завжди додатково працював зі своїм особистим тренером,
– сказав Соль.
Крім того, нападник Малаги порівняв трансфери Циганкова та Мудрика.
"Я був дуже здивований, тому що я не бачу 95 мільйонів різниці між ними. Це питання ринку, і Жирона дуже добре попрацювала, щоб досягти цього. Запевняю вас, що такої різниці немає, адже Віктор був одним із найкращих бомбардирів київського Динамо і зробив набагато більше, ніж Мудрик, який мав хороший рік у Шахтарі. Далі побачимо, а поки він цього не показав.
Швидка адаптація Циганкова? Мене це не здивувало. Я добре його знаю і знав, що він здатний це зробити. У нього такий рівень, щоб грати в стартовому складі Жирони, і Мічел, який знає більше, ніж я, це знає. Він ставить його у вирішальні матчі, і я хочу його привітати, тому що він цього заслуговує. Я свідок того, що він намагався і багато працював, щоб бути тут", – розповів ексфорвард Динамо.
- Нагадаємо, що Жирона заплатила за трансфер Віктора лише 5 мільйонів євро.
- Завдяки результативній грі Циганков вдруге за місяць потрапив у Команду тижня FIFA Ultimate Team 2023.
- Контракт Віктора з "жирондинцями" розрахований до кінця червня 2027 року.
- Наразі на рахунку українця 3 голи та 3 асисти у 7 матчах чемпіонату Іспанії.
- Свій наступний поєдинок "біло-червоні" зіграють 1 квітня проти Еспаньола.