В субботу, 25 ноября, состоялся матч 13-го тура Серии А Милан – Фиорентина (1:0). Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли в этом поединке не мог рассчитывать на форварда Оливье Жиру и вингера Рафаэля Леау. Это заставило наставника привлечь игроков из юношеской команды.

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Переписал историю Серии А

На 83-й минуте матча на поле появился юный форвард Милана Франческо Камарда. Он заменил сербского нападающего Луку Йовича. На момент дебюта Франческо было 15 лет и 260 дней.

Таким образом, Камарда стал самым молодым дебютантом в истории Серии А. Он превзошел предыдущее достижение защитника Болоньи Уездома Ами на 14 дней.

Также Франческо стал самым молодым дебютантом "россонери". Ранее пальма первенства принадлежала вратарю Джанлуиджи Доннарумми, дебютировавшему в возрасте 16 лет и восемь месяцев.

Что известно о самом молодом дебютанте Серии А

Франческо Камарда родился в Милане 10 марта 2008 года.

Он воспитанник клубной академии "россонери".

В нынешнем сезоне Камарда играет за Милан U-19. На его счету 1 гол и 1 ассист в 9 матчах молодежного чемпионата Италии.

Также Франческо играет за Милан в Юношеской лиге УЕФА, где он забил 3 гола в 3 матчах.

Любопытно! Самыми старшими игроками Милана являются голкипер Антонио Миранте (40 лет) и форвард Оливье Жиру (37 лет). Они более чем в три раза старше Франческо Камарду, который годится им в сыновья.