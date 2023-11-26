У суботу, 25 листопада, відбувся матч 13-го туру Серії А Мілан – Фіорентина (1:0). Головний тренер "россонері" Стефано Піолі в цьому поєдинку не міг розраховувати на форварда Олів'є Жиру та вінгера Рафаеля Леау. Це змусило наставника залучити гравців з юнацької команди.

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Переписав історію Серії А

На 83-й хвилині поєдинку на полі з'явився юний форвард Мілана Франческо Камарда. Він замінив сербського нападника Луку Йовича. На момент дебюту Франческо було 15 років та 260 днів.

Таким чином, Камарда став наймолодшим дебютантом в історії Серії А. Він перевершив попереднє досягнення захисника Болоньї Уїздома Амі на 14 днів.

Також Франческо став наймолодшим дебютантом "россонері". Раніше пальма першості належала воротарю Джанлуїджі Доннаруммі, який дебютував у віці 16 років і вісім місяців.

Що відомо про наймолодшого дебютанта Серії А

Франческо Камарда народився у Мілані 10 березня 2008 року.

Він вихованець клубної академії "россонері".

У нинішньому сезоні Камарда грає за Мілан U-19. На його рахунку 1 гол та 1 асист у 9 матчах молодіжного чемпіонату Італії.

Також Франческо грає за Мілан в Юнацькій лізі УЄФА, де він забив 3 голи у 3 матчах.

Цікаво! Найстаршими гравцями Мілану є голкіпер Антоніо Міранте (40 років) та форвард Олів'є Жиру (37 років). Вони більш як втричі старші за Франческо Камарду, який годиться їм в сини.