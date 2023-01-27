В Риме расклеили наклейки с изображением Гитлера в футбольной форме: позорное фото

Итальянские нацисты напомнили о себе в канун Дня памяти жертв Холокоста. Изображение с германским диктатором заполонили Рим.

В столице Италии произошла серия скандальных вандальных поступков. На улицах Рима появились наклейки с изображением Адольфа Гитлера.

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Стикеры с нацистским диктатором расклеили в канун Дня памяти жертв Холокоста (27 января). На фотографиях Гитлер изображён в форме футбольного клуба Рома.

Появившиеся сегодня в нашем городе стикеры с изображением Гитлера в футболке Ромы являются настоящим позором. Это неприемлемо, особенно в канун Дня Памяти. Мы приняли меры для их немедленного устранения. Позор тем, кто несет за это ответственность,

– заявил мэр города Роберто Гуальтьери.

Власти считают, что виновником этих поступков являются романисты и болельщики "волков", до сих пор имеющие нацистские взгляды. Изображения были расположены на киосках, магазинах, автобусных остановках, дорожных знаках и т.д.

Интересно, что идея фашизма и нацизма в итальянском футболе больше присуща фанатам другого столичного клуба Лацио. Именно за "орлов" в свое время болел Бенито Муссолини.

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К слову, в 2017 году болельщики ультрас Лацио использовали антисемитские наклейки на матчи против Ромы на трибуне Curva Sud. Наклейки изображали подростка, ведущего дневник Анны Франк в футболке Ромы. Тогда представители "орлов" резко осудили этот поступок.