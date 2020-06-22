В воскресенье, 21 июня, в матче 27 тура УПЛ "Заря" на выезде обыграла "Десну" 2:1. Болельщики "Зари", несмотря на запрет на посещение матчей, нашли оригинальный способ посмотреть поединок своей команды.

Два фаната луганчан смотрели матч с подъемного крана грузового автомобиля, который подъехал под забор стадиона имени Юрия Гагарина. Они заказали эту возможность через Monobank, сообщает Telegram-канал Олега Гороховского.

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Стоит отдать мужчинам должное, на такое решится не каждый.

Десна – Заря: главное