Фото дня: фанати "Зорі" орендували підйомний кран, щоб подивитися матч проти "Десни"
У неділю, 21 червня, у матчі 27 туру УПЛ "Зоря" на виїзді обіграла "Десну" 2:1. Вболівальники "Зорі", незважаючи на заборону на відвідування матчів, знайшли оригінальний спосіб подивитися поєдинок своєї команди.
Два фаната луганчан дивилися матч з підйомного крана вантажного автомобіля, який під'їхав під огорожу стадіону імені Юрія Гагаріна. Вони замовили цю можливість через Monobank, повідомляє Telegram-канал Олега Гороховського.
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Варто віддати чоловікам належне, на таке зважиться не кожен.
Десна – Зоря: головне
- Завдяки перемозі "Зоря" вийшла на третю сходинку та випередила чернігівську "Десну" у турнірній таблиці. У їх активі 52 очки. Така ж кількість пунктів у київського "Динамо", яке свій матч зіграє завтра із "Колосом".
- "Десна" опустилась на четверте місце та залишилась із тими ж 49 набраними пунктами.