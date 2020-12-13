Форвард сборной Нидерландов и Аякса Промес был задержан полицией. Его подозревают в нанесении ножевых ранений.

О задержании Промеса сообщает издание De Telegraaf. По данным журналистов, игрок был задержан в воскресенье, 13 декабря, утром. Его доставили в полицейский участок.

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Промес подозревается в нанесении ножевых ранений. Это произошло во время семейной вечеринки еще в июле 2020 года. Во время спора Промес схватил нож и ранил им другого человека. Он также нанес серьезную травму колена.

Однако расследование этого дела началось лишь в ноябре, когда потерпевший обратился в полицию.

Почему правоохранители столько времени ждали, чтобы задержать Промеса – неизвестно. За день до этого, 12 декабря, он сыграл за Аякс матч чемпионата Нидерландов. И даже забил гол в ворота Зволле.

Пока же Промес находится в изоляторе. Там его могут содержать до трех дней. Промеса подозревают в нападении с причинением тяжких телесных повреждений. За подобное преступление предусмотрено тюремное заключение сроком до четырех лет.

Стоит добавить, что Промес выступает и за сборную Нидерландов. Эта сборная – соперник Украины на Евро-2020.