Форвард збірної Нідерландів та Аякса Квінсі Промес був затриманий поліцією. Його підозрюють у нанесення ножових поранень.

Про затримання Квінсі Промеса повідомляє видання De Telegraaf. За даними журналістів, гравець був затриманий в неділю, 13 грудня, вранці. Його доправили до поліцейського відділку.

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Промес підозрюється у нанесенні ножових поранень. Це сталося під час сімейної вечірки ще у липні 2020 року. Під час суперечки Промес схопив ніж та поранив ним іншу людину. Він також завдав серйозної травми коліна.

Однак розслідування цієї справи розпочалося лише у листопаді, коли потерпілий звернувся до поліції.

Чому правоохоронці стільки часу очікували, щоб затримати Промеса – невідомо. За день до цього, 12 грудня, він зіграв за Аякс матч чемпіонату Нідерландів. І навіть забив гол у ворота Зволле.

Поки ж Промес перебуває в ізоляторі. Там його можуть утримувати до трьох днів. Промес підозрюють в нападі із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. За подібний злочин передбачено тюремне ув'язнення терміном до чотирьох років.

Варто додати, що Промес виступає і за збірну Нідерландів. Ця збірна – суперник України на Євро-2020.