Нападник німецької Баварії Ерік Максім Чупо-Мотінг не допоможе збірній Камеруну у матчах в березні. Все через помилку під час відправлення електронного листа.

Федерація футболу Камеруну відправила лист до Баварії про виклик Чупо-Мотінга на матчі в березні. Команда має зіграти дві ігри кваліфікації Кубка африканських націй – проти Кабо-Верде та Руанди.

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От тільки Баварія цей виклик не отримала. Виявилося, що в федерації допустили помилку, коли відправляли лист Баварії про виклик гравця. Вони помилково внесли свою електронну адресу, замість адреси Баварії. Тож цей лист відправили не в клуб, а собі.

Відтак Баварія жодного сповіщення не отримала, і Чіпо-Мотінг нікуди не відправився.