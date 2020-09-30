Форвард забил гол-шедевр боковыми ножницами и принес победу "Хетафе" в Ла Лиге: видео
Нападающий "Хетафе" Анхель Родригес отметился невероятным голом боковыми ножницами в матче 4-го тура Ла Лиги против "Бетиса". Арбитр сначала зафиксировал офсайд у футболиста, но просмотрев видеоповтор изменил свое решение.
"Хетафе" разгромило "Бетис" 3:0 и временно возглавило турнирную таблицу Ла Лиги. Игрок хозяев Родригес, открывший счет, отметился в матче дублем, пишет 24 канал.
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Безумный гол испанца
Уже на 13-й минуте удачный заброс на Родригеса завершился голом. Испанский форвард ударом боковыми ножницами переправил мяч в верхний угол ворот гостей. Голкипер был дезориентирован из-за того, что мяч после удара испанца отбился от газона.
Сперва арбитр отменил гол нападающего – лайнсмен усмотрел офсайд. Но через несколько секунд судья решил воспользоваться помощью VAR. После просмотра видеоповтора арбитр таки изменил свое решение в пользу игрока – 1:0.
Еще в первом тайме Кукурелья увеличил счет в матче, а во втором тайме все тот же Родригес мощно пробил из-за пределов штрафной, оформив дубль во встрече. В конце встречи гости еще и остались в меньшинстве, удаление заработал Манди на 83-й минуте.
Итоговый счет матча – 3: 0.
После победы "Хетафе" возглавило турнирную таблицу Ла Лиги, в их активе 7 очков. У команды еще есть один матч в запасе. Герой матча Анхель Родригес выступает за "Хетафе" с 2017 года, за который успел сыграть в более чем в 100 поединках, где 31 раз отмечался в воротах соперников.
Хетафе – Бетис видеообзор поединка