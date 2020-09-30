Нападающий "Хетафе" Анхель Родригес отметился невероятным голом боковыми ножницами в матче 4-го тура Ла Лиги против "Бетиса". Арбитр сначала зафиксировал офсайд у футболиста, но просмотрев видеоповтор изменил свое решение.

"Хетафе" разгромило "Бетис" 3:0 и временно возглавило турнирную таблицу Ла Лиги. Игрок хозяев Родригес, открывший счет, отметился в матче дублем, пишет 24 канал.

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Безумный гол испанца

Уже на 13-й минуте удачный заброс на Родригеса завершился голом. Испанский форвард ударом боковыми ножницами переправил мяч в верхний угол ворот гостей. Голкипер был дезориентирован из-за того, что мяч после удара испанца отбился от газона.

Сперва арбитр отменил гол нападающего – лайнсмен усмотрел офсайд. Но через несколько секунд судья решил воспользоваться помощью VAR. После просмотра видеоповтора арбитр таки изменил свое решение в пользу игрока – 1:0.

That's a valid goal by Angel Rodriguez and it shouldn't take VAR more than 15 seconds to reverse the on-field decision. This is what is annoying to many. pic.twitter.com/a7pF6Iv90O — Gboyega (@mcgboye1) September 29, 2020

Еще в первом тайме Кукурелья увеличил счет в матче, а во втором тайме все тот же Родригес мощно пробил из-за пределов штрафной, оформив дубль во встрече. В конце встречи гости еще и остались в меньшинстве, удаление заработал Манди на 83-й минуте.

Итоговый счет матча – 3: 0.

После победы "Хетафе" возглавило турнирную таблицу Ла Лиги, в их активе 7 очков. У команды еще есть один матч в запасе. Герой матча Анхель Родригес выступает за "Хетафе" с 2017 года, за который успел сыграть в более чем в 100 поединках, где 31 раз отмечался в воротах соперников.

Хетафе – Бетис видеообзор поединка