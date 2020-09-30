Нападник "Хетафе" Анхель Родрігес відзначився неймовірним голом боковими ножицями у матчі 4-го туру Ла Ліги проти "Бетіса". Арбітр спершу зафіксував офсайд у футболіста, але переглянувши відеоповтор змінив своє рішення.

"Хетафе" розгромило "Бетіс" 3:0 та тимчасово очолило турнірну таблицю Ла Ліги. Гравець господарів Родрігес, який відкрив рахунок, відзначився у матчі дублем, пише 24 канал.

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Шалений гол іспанця

Вже на 13-й хвилині вдале закидання на Родрігеса завершилось голом. Іспанський форвард ударом боковими ножицями переправив м'яч у верхній кут воріт гостей. Голкіпер був дезорієнтований через те, що м'яч після удару іспанця відбився від газону.

Спершу арбітр скасував гол нападника – лайнсмен угледів офсайд. Але через декілька секунд суддя вирішив скористатись допомогою VAR. Після перегляду відеоповтору арбітр таки змінив своє рішення на користь гравця – 1:0.

That's a valid goal by Angel Rodriguez and it shouldn't take VAR more than 15 seconds to reverse the on-field decision. This is what is annoying to many. pic.twitter.com/a7pF6Iv90O — Gboyega (@mcgboye1) September 29, 2020

Ще у першому таймі Кукурелья збільшив рахунок у матчі, а у другому таймі все той же Родрігес потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, оформивши дубль у зустрічі. Наприкінці зустрічі гості ще й залишились у меншості, вилучення заробив Манді на 83-й хвилині.

Підсумковий рахунок матчу – 3:0.

Після перемоги "Хетафе" очолило турнірну таблицю Ла Ліги, у їх активі 7 очків. У команди ще є один матч у запасі. Герой матчу Анхель Родрігес виступає за "Хетафе" із 2017 року, за який встиг зіграти у понад 100 поєдинках, де 31 раз відзначався у воротах суперників.

Хетафе – Бетіс відеоогляд поєдинку