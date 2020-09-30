Форвард забив гол-шедевр боковими ножицями та приніс перемогу "Хетафе" у Ла Лізі: відео
Нападник "Хетафе" Анхель Родрігес відзначився неймовірним голом боковими ножицями у матчі 4-го туру Ла Ліги проти "Бетіса". Арбітр спершу зафіксував офсайд у футболіста, але переглянувши відеоповтор змінив своє рішення.
"Хетафе" розгромило "Бетіс" 3:0 та тимчасово очолило турнірну таблицю Ла Ліги. Гравець господарів Родрігес, який відкрив рахунок, відзначився у матчі дублем, пише 24 канал.
Варто побачити: Фаєри та скандування: фанати "Ференцвароша" подякувати Реброву за вихід у групу ЛЧ – відео
Шалений гол іспанця
Вже на 13-й хвилині вдале закидання на Родрігеса завершилось голом. Іспанський форвард ударом боковими ножицями переправив м'яч у верхній кут воріт гостей. Голкіпер був дезорієнтований через те, що м'яч після удару іспанця відбився від газону.
Спершу арбітр скасував гол нападника – лайнсмен угледів офсайд. Але через декілька секунд суддя вирішив скористатись допомогою VAR. Після перегляду відеоповтору арбітр таки змінив своє рішення на користь гравця – 1:0.
Ще у першому таймі Кукурелья збільшив рахунок у матчі, а у другому таймі все той же Родрігес потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, оформивши дубль у зустрічі. Наприкінці зустрічі гості ще й залишились у меншості, вилучення заробив Манді на 83-й хвилині.
Підсумковий рахунок матчу – 3:0.
Після перемоги "Хетафе" очолило турнірну таблицю Ла Ліги, у їх активі 7 очків. У команди ще є один матч у запасі. Герой матчу Анхель Родрігес виступає за "Хетафе" із 2017 року, за який встиг зіграти у понад 100 поєдинках, де 31 раз відзначався у воротах суперників.
Хетафе – Бетіс відеоогляд поєдинку